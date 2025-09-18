Icon Menü
Aichacher Geschwister revolutionieren Schokolade mit heimischen Sonnenblumenkernen

Aichach

Diese Geschwister aus Aichach stellen Schokolade ohne Kakao her

Für ihre Idee, Schokolade mit heimischen Sonnenblumenkernen zu erzeugen, wurden Sara und Max Marquart bereits ausgezeichnet. Was ihr Start-up „Planet A Foods“ ausmacht.
Von Manfred Zeiselmair
    Die Geschwister Sara und Max Marquart produzieren eine Alternative zur herkömmlichen Schokolade – ganz ohne Kakaobohnen. Ihr Start-up beschäftigt bereits 75 Mitarbeiter.
    Die Geschwister Sara und Max Marquart produzieren eine Alternative zur herkömmlichen Schokolade – ganz ohne Kakaobohnen. Ihr Start-up beschäftigt bereits 75 Mitarbeiter. Foto: Planet A Foods

    Während der Corona-Pandemie entwickelten die Aichacher Geschwister Dr. Sara Marquart, 37 und Dr. Max Marquart, 39, eine innovative Idee, die das Potenzial hat, die gesamte Süßwarenindustrie zu verändern: Seit 2021 produzieren die beiden jungen Unternehmer mit ihrer Start-up-Firma Planet A Foods unter dem Markennamen ChoViva eine echte Alternative zur herkömmlichen Schokolade – komplett ohne Kakaobohne, auf Basis von heimischen Sonnenblumenkernen.

