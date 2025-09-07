Paargold und Maxjoseph treten bei den Aichacher Konzerten 2026 auf

Sieben Konzerte umfasst die Reihe Aichacher Konzerte im Jahr 2026. Dabei vertreten sind Maxjoseph, Paargold sowie die weltberühmten Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzolla. Hochkarätig beginnt die Konzertreihe am Freitag, 30. Januar, mit Maxjoseph: Die vier virtuosen jungen Herren vermischen Volksmusik, Jazz, Klassik und filmmusikalische Anklänge neu. Die Senkrechtstarter der neuen Volksmusikszene haben sich in ganz Deutschland und darüber hinaus einen Namen gemacht.

Im März stehen gleich zwei Termine im Kalender: Am 1. März gibt es ein Familienkonzert mit dem Klangwelten-Ensemble (am Klavier: Aichachs Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir, daneben Geige, Bratsche und Gesang) und am Freitag, 20. März, ist der Münchner A-Cappella-Popchor SoulFood Delight zum zweiten Mal zu Gast in Aichach.

Jahreszeitenkonzert im April dürfte ein Höhepunkt für Klassikbegeisterte werden

Ein Höhepunkt für Klassikbegeisterte dürfte das Jahreszeitenkonzert mit Vivaldi, Piazzolla und dem jungen Profiensemble Young Classic Artists am Samstag, 25. April, werden. Das energiegeladene Kammerorchester tritt demnächst in der Elbphilharmonie auf und war 2025 zu Gast in der Philharmonie Berlin.

Nach einer langen Sommerpause und den Mittelalterlichen Markttagen vom 11. bis 13. September geht es am Samstag, 17. Oktober, weiter mit Sternstunden der Kammermusik und dem Trio Etoiles. Mit zwei Saxophonen und Klavier musiziert das international besetzte Ensemble virtuos, leidenschaftlich und sensibel. Das Programm besteht aus eigenen Bearbeitungen, darunter bekannte Stücke wie Gershwins „Porgy and Bess“, Schostakowitschs Walzer oder der „Air“ von Bach.

Die Geschwister Strasser werden beim Hoagarten im Aichacher Pfarrzentrum wieder dabei sein. Foto: Dominik Schachten

Trio Paargold mit Peter Maklar gibt ein Weihnachtskonzert

Am Samstag, 14. November, findet im Pfarrzentrum der traditionelle Aichacher Hoagarten statt. Am Samstag, 5. Dezember, schließt sich der Jahreskreis: Das Trio Paargold rund um den Aichacher Gitarristen Peter Maklar gibt ein Weihnachtskonzert unter dem Motto „Gitarre – Gesang – Gefühl“. Als besonderer Gast tritt die junge Geigerin Susanna Morper mit Paargold auf.

Das Trio Paargold rund um den Aichacher Gitarristen Peter Maklar gibt ein Weihnachtskonzert unter dem Motto „Gitarre – Gesang – Gefühl". Foto: Marianne Bohn

Alle Konzerte, bis auf den Hoagarten, finden in der Aula der Grundschule Nord an der Mozartstraße statt. Obwohl der Raum kein Konzertsaal im eigentlichen Sinn ist, schätzen ihn sowohl die gastierenden Musikgruppen als auch die Konzertgäste wegen des großzügigen und freundlichen Raumgefühls und der überzeugenden Akustik. Auch die unkomplizierte Bewirtung durch den Förderverein der Grundschule Aichach-Nord trägt zur guten Atmosphäre bei.

Karten gibt es bei der Stadt-Info und im Internet

2026 können wieder Gutscheine für ein Konzert freier Wahl oder ein „Trio“ (kleines Wahl-Abo) verschenkt werden. Mit diesem können aus den sieben Konzerten drei Termine frei gewählt werden. Damit reduzieren sich die Kosten von regulär 60 auf 52 Euro. Die regulären Kartenpreise werden für die Konzerte 2026 leicht auf 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) erhöht. (AZ)

Info Karten gibt es ab Montag, 8. September, online unter www.aichach.de/ticketshop oder unter www.okticket.de sowie in der Aichacher Stadt-Info am Stadtplatz 40. Diese zieht im Oktober an den Stadtplatz 37 um. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Menschen, die nachweislich auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro. Infotelefon und Reservierung unter 08251/902-0 oder per Mail an stadtinfo@aichach.de. Gutscheine (Ticket-Specials) gibt es nur in der Stadt-Info.

Die Konzerttermine im Überblick:

Freitag, 30. Januar, 19.30 Uhr: Maxjoseph – Neue Volksmusik

Sonntag, 1. März, 16 Uhr: Familienkonzert mit dem Klangwelten Ensemble – Der Traum vom Fliegen

Freitag, 20. März, 19.30 Uhr: SoulFood Delight – A-Cappella-Pop

Samstag, 25. April, 19.30 Uhr: Young Classic Artists – Eight Seasons: Vivaldi und Piazzolla

Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr: Trio Etoiles – Imagine

Samstag, 14. November, 19.30 Uhr: Aichacher Hoagarten

Samstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr: Paargold mit Gaststar Susanna Morper