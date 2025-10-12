Viele besuchen die Aichacher Museumsnacht: Was ihnen daran gefällt

Manche haben auf einem Zettel notiert, welche Stationen sie unbedingt besuchen wollen, andere lassen sich durch die Nacht treiben. Für die einen ist der Besuch der Aichacher Museumsnacht Tradition, andere sind am Samstag das erste Mal da. Für alle aber gilt: Sie sind beeindruckt von dem abwechslungsreichen Angebot, und manche möchten sogar wiederkommen, um sich noch näher zu informieren.

Zahlreiche Menschen genießen die Aichacher Museumsnacht Icon Galerie 65 Bilder Am Samstagabend ist in Aichach viel geboten. Die Museen sind geöffnet, es gibt Angebote für Kinder, es spielt Musik – die schönsten Eindrücke von der Museumsnacht.

Die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher haben die Qual der Wahl: Magische Geschichten bei der Stadthexe am Eichenhain anhören oder lieber erst mit dem Pendelbus zum Sisi-Schloss nach Unterwittelsbach fahren? Führung in einem der Museen oder Konzert in der evangelischen Kirche? Wer den Ehrgeiz hat, möglichst viele der Angebote wahrzunehmen, muss den Besuch der Museumsnacht regelrecht planen.

Manche stellen sich ein Museumsnacht-Programm zusammen

Erwin Strauß aus Donauwörth hat auf seinem Zettel mehrere Stationen notiert, die er im Laufe der Nacht besuchen möchte. In der Ausstellung im Feuerhaus war er schon. „Sie hat mich aber wenig interessiert“, erzählt er. Seine Favoriten auf der umfangreichen Liste sind das Sisi-Schloss, das Feuerwehr- und das JVA-Museum. Wenn er es dann noch schafft, möchte Strauß auch gerne noch zum Köglturm, dem Burgplatz in Oberwittelsbach und zum Besinnungsweg am Griesbacherl. Seine Einstellung: „Was ich schaffe, schaffe ich und was nicht, eben nicht.“

Familie Mattheis aus Aichach ist mit dem Pendelbus zum Burgplatz nach Oberwittelsbach gefahren und dann zu Fuß zum Sisi-Schloss hinunter nach Unterwittelsbach zurückgelaufen. Der Besuch der Museumsnacht hat bei der Familie Tradition. Genau wie der Besuch des Feuerwehrmuseums, auf den sich der neunjährige Ben schon besonders freut. Er finde es schön, dass die Stadt diese Veranstaltung anbiete, sagt sein Papa. Deshalb findet er es auch wichtig teilzunehmen: „Wenn die Leute es nicht nutzen, dann wird es vielleicht nicht mehr gemacht.“

Beschwingte Unterhaltungsmusik spielte im Hof des Feuerhauses die Hillys Swing Band. Foto: Gerlinde Drexler

Sven Voss ist zum ersten Mal während der Museumsnacht unterwegs. Bisher habe er es einfach übersehen oder nicht daran gedacht, sagt der Aichacher. Doch diesmal haben ihn Freunde mitgenommen. Er hat sich schon für eine Führung auf den Turm der Stadtpfarrkirche angemeldet und möchte auch noch ins Feuerwehrmuseum gehen. Seine Tochter Julia interessiert vor allem das Gefängnis-Museum. „Weil meine Oma in der JVA gearbeitet hat“, erklärt die Siebenjährige ihren Wunsch. Von der Oma weiß sie zum Beispiel auch, dass die Messer im Gefängnis biegsam seien.

Das JVA-Museum steht bei vielen Gästen auf dem Programm

Als besonderen Höhepunkt bietet die JVA-Küche in dem Museum „das Gefängnismahl des Tages im Blechnapf“ an. Das JVA-Museum ist eine der Stationen, bei der aus dem Pendelbus besonders viele Besucherinnen und Besucher aussteigen. Eine andere ist das Feuerwehrmuseum. Beides Orte, die sonst nicht so ohne weiteres zugänglich sind.

In der Kinderwerkstatt bastelten die Kinder Museumswichtel. Der Andrang war so groß, dass es eine Warteschlange gab. Foto: Gerlinde Drexler

Überall in der Stadt sind Menschen unterwegs. Sie besichtigen die Ausstellung der Künstlergruppe Aic Creativ im Köglturm, lassen sich dort Kürbissuppe schmecken, besuchen eine Tanzvorführung im Haus der Senioren oder sehen sich im San Depot eine Aufführung des Aichacher Volkstheaters an. Exklusiv zur Museumsnacht präsentiert der Verein dort die launige Persiflage „Hamlet in 30 Minuten“. Besonders viel Andrang herrscht beim Angebot für Kinder im Stadtmuseum. In der Kinderwerkstatt können die Buben und Mädchen Museumswichtel basteln. Vor der Tür zur Werkstatt warten schon die nächsten darauf, dass Plätze frei werden. Im Erdgeschoss unterhalten derweil Musikanten der Städtischen Musikschule Aichach die Menschen.

Mit ihren selbst gebastelten „Brillen" fielen die beiden Freundinnen auf. Foto: Gerlinde Drexler

Zwei, die viele neugierige Blicke auf sich ziehen, sind zwei 14 und 17 Jahre alte Teenager aus dem Raum Aichach, die ihre Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchten. Die beiden haben sich aus Toilettenpapier eine Art „Brille“ gebastelt und laufen damit durch Aichach. Viel sehen würden sie damit nicht, geben die beiden zu. Es macht ihnen aber Spaß, mit der „Spezialbrille“ unterwegs zu sein. Ihr Vorsatz ist, sie während der ganzen Zeit zu tragen.

Patricia Haberler aus dem Aichacher Ortsteil Klingen ist zum ersten Mal bei der Museumsnacht. Im Stadtmuseum sei sie schon gewesen und habe es interessant gefunden, erzählt sie. „Ich arbeite mich bis zur JVA vor“, sagt sie und lacht. „Irgendwann mal“ will sie im Museum eine Führung mitmachen, um mehr über Aichachs Vergangenheit zu erfahren. Das hat sie sich fest vorgenommen.

Das farbig angestrahlte Sisi-Schloss war bei den Besucherinnen und Besuchern ein begehrtes Fotomotiv. Foto: Gerlinde Drexler