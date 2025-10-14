„Ich sehe nie ein fertiges Ergebnis“: Warum Richard Bauch in Aichach Müll aufsammelt

Orange Weste, Greifzange, Eimer – so spaziert Richard Bauch über die Münchener Straße in Aichach. Er kommt keine fünf Meter weit, ohne einen Stopp einzulegen. Dann schnellt die Greifzange vor, packt den Zigarettenstummel am Kragen. Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck befördert Bauch den Zigarettenrest, Kassenzettel, Schnapsflaschen und mehr in seinen orangen Eimer. Der ehemalige Gymnasiallehrer ist seit der Gewerbeschau Wila im Mai als Umweltpate aktiv.

Bereits nach zehn Minuten befindet sich eine Menge Müll im Eimer des Umweltpaten. Foto: Luisa Sako

Als solcher geht er eigenen Angaben zufolge mindestens einmal pro Woche ein Stück über „seine Straße“, wie er die Münchener Straße nennt. Er befreit ihre Gehwege und Grünstreifen von Müll. Unermüdlich. Warum macht er das? Warum schaut Bauch lieber auf den Boden und Mauervorsprünge und sammelt die Hinterlassenschaften anderer auf, statt auf seinen Spaziergängen den Blick in die Ferne zu richten und zu entspannen?

Passanten loben den Rentner für sein Engagement für die Natur

In der Zeitung habe er davon gelesen, dass der Umweltbeirat Aichach nach neuen Umweltpaten suche, sagt Bauch. Beim Spaziergang am selben Tag habe er sich gedacht: „Wenn ich schon unterwegs bin, könnte ich gleich ein bisschen was aufklauben.“ Er habe gleich die gesamte Münchener Straße als seinen Verantwortungsbereich übernommen. Vielleicht sich damit auch übernommen, da zweifle er noch.

Taschentücher, Kassenzettel, Pappbecher und Zigarettenschachteln und -filter finde er am häufigsten vor. Der Umweltpate berichtet, er habe selbst recherchiert: Eine Zigarette zerfalle innerhalb von zehn bis fünfzehn Jahren. „Und dann ist es immer noch Mikroplastik“, sagt der 69-Jährige.

Richard Bauch kam über seinen Freund Michael Zott zu den Umweltpaten. Sie erhalten diesen Anstecker als Zeichen ihrer Mitgliedschaft. Foto: Luisa Sako

Auf dem Gehweg entlang der Grünfläche an der Ecke der Münchener Straße zur Theodor-Heuss-Straße kommt dem ehemaligen Gymnasiallehrer ein Radfahrer entgegen. Er grüßt, hält an. Bauch kennt ihn. Sein Bekannter fragt ihn, was er da mache. Der Umweltpate erklärt: „Das ist eine Win-win-Situation: Ich gehe spazieren und hinterher ist es hier ein bisschen sauberer.“

„Sehr gut“, sagt der Radfahrer. Lob – auch von Fremden, erzählt Bauch, erhalte er viel. Der 69-Jährige sagt: „Das geht runter wie Öl.“ Es sei eine nette Begleiterscheinung, dass er durch sein sichtbares Engagement im öffentlichen Raum mit Passanten ins Gespräch komme.

Der Müll liegt manchmal auch in der Höhe, wie hier auf dem Zaun. Foto: Luisa Sako

Umweltpate Richard Bauch sieht sich nicht als Missionar

Niemals begegnet Bauch auf seinen Streifzügen anderen mit einem tadelnden Wort. Er will nicht missionarisch unterwegs sein und sagt: „Ich sehe meine Rolle nicht als grüner Sheriff. Ich will niemanden anschwärzen.“ Es geht ihm ausschließlich darum, seiner unmittelbaren Umwelt etwas Gutes zu tun, betont er.

Außerdem engagiert der Aichacher sich auch aus Gefälligkeit einem Freund gegenüber bei den Umweltpaten. Dieser Freund ist Stadtrat Michael Zott. Er ist Vorsitzender des Natur- und Umweltschutzbeirats der Stadt. Der Umweltbeirat ist das treibende Gremium hinter der Idee der Umweltpatenschaft. Er warb auf der Wila im Mai erfolgreich um neue Umweltpatinnen und Umweltpaten.

Besonders praktisch findet Richard Bauch die Müllzange, die auch platt getretene Zigarettenreste greifen kann. Foto: Luisa Sako

Auf der Wila erhielt Bauch von der Stadt auch die Greifzange. Sie hat laut dem Aichacher gegenüber den Handschuhen, die er sich dann doch manchmal überstreift, um ein Müllhäufchen auf einen Streich zu beseitigen, einen entscheidenden Vorteil: „Da muss man sich nicht bücken.“

Umweltpaten und Bauhof arbeiten in Aichach zusammen

Was Bauch nicht vom Umweltbeirat erhielt, ist seine orange Warnweste. Die stammt aus dem Privatbesitz des Rentners. Er erklärt: „Durch die Jacke gebe ich dem ganzen einen offiziellen Anstrich.“ Zudem werde er von Radfahrerinnen und Radfahrern so besser erkannt. Außerdem sei er damit nicht allein. Er habe schon einmal eine Kollegin getroffen, also eine Umweltpatin: „Die hatte auch eine Jacke an.“

Mindestens einmal die Woche geht Richard Bauch über die Münchener Straße, um sie Stück für Stück und immer wieder von Neuem vom Müll zu befreien. Foto: Luisa Sako

Der Rentner ist frei in der Art und Weise, wie er sein Engagement auslebt. Er sagt: „Es gibt keinen Zwang, es wird nicht kontrolliert. Alles ist so locker.“ Bei jedem Streifzug werde er schneller. Der Müllzuwachs werde immer weniger, berichtet er. Größere Objekte oder Mengen an Müll dürfen Bauch und die anderen Umweltpatinnen und -paten dem Bauhof der Stadt Aichach melden. Dieser kümmert sich dann um die Entsorgung.

Den Müll, der sich nun, nach einer halben Stunde Spaziergang und einem Päuschen auf einer Bank, in Bauchs Eimer befindet, entsorgt der 69-Jährige in seiner eigenen Tonne. Das sieht das Konzept des Umweltbeirats für die Umweltpatenschaft so vor.

Endstand: Nach einem halbstündigen Spaziergang von der Haustür bis zu einer nahegelegenen Bank ist der Eimer gut zur Hälfte gefüllt. Foto: Luisa Sako

Fertig ist Bauch nie. Der Aichacher, den viele auch als Musiker, vom Volkstheater oder vom Heimatverein kennen, sagt: „Es ist wie mit der Hausarbeit: Ich sehe nie ein fertiges Ergebnis.“ Aber es stört ihn nicht, er hat sich diese Verpflichtung selbst auferlegt, sagt er. Allerdings wünscht er sich jemanden, der die Verantwortung für die Münchener Straße mit ihm teilt. Bis es so weit ist, nimmt er sich Abschnitt für Abschnitt vor. Solange, bis jemand anderes auch zu der Erkenntnis gelangt: „Viele Hände, schnelles Ende.“