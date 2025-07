Das San-Depot soll aus dem „Dornröschenschlaf“ erwachen

Der Kunstverein Aichach mit seinen Ausstellungen, das Musikfestival „Stereostrand“, und zuletzt der Kulturbiergarten „PaarGarten“ verschafften und verschaffen dem ehemaligen Sanitätsdepot der Bundeswehr in Aichach, kurz San-Depot genannt, viel Aufmerksamkeit. Meist liegt es aber scheinbar verlassen da. Jetzt will der Aichacher Stadtrat das Gelände an der Donauwörther Straße, das zu Aichachs „Perspektivgrundstücken“ zählt, aufplanen und zu neuem Leben erwecken. Für das Areal wird ein Bebauungsplan aufgestellt, beschloss der Stadtrat einstimmig. Planer Werner Dehm vom Büro Opla (Augsburg) freut sich auf die Aufgabe. „Wenn Sie das San-Depot aus dem ,Dornröschenschlaf‘ erwecken, könnten dort tolle Sachen entstehen“, sagte er.

