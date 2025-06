Paukenschlag bei der Aichacher SPD

Nicole Matthes ist jetzt offiziell die Bürgermeisterkandidatin der Aichacher SPD. Sie hat für ihre Kandidatur nicht nur den Rückhalt des Vorstands des Ortsvereins, sondern auch den der meisten Mitglieder. Das haben die Lobeshymnen und das Wahlergebnis am Samstagabend gezeigt. Ausgerechnet die Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka mischte an diesem Abend aber Wasser in den Wein. Ihre Kritik am Vorgehen des Vorstands bei der Kandidatenkür stieß bei den meisten Mitgliedern aber nicht auf Resonanz. Der Paukenschlag kam von den Mitgliedern zunächst unbemerkt per E-Mail: Dass sie noch am selben Abend ihren Rücktritt erklärte, kam für Matthes zu einem unschönen Zeitpunkt. Kolb-Djoka zog dennoch die richtige Konsequenz.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis