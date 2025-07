Aichacher Stadtfest 2025: Programm, Eintritt und Termine

Am 2. und 3. August feiert die Stadt Aichach ihr größtes und beliebtestes Fest. Inzwischen zum 50. Mal verwandelt das Stadtfest die Innenstadt in eine Feiermeile. Vereine, Gastronomen, Musikerinnen und Musiker gestalten das Jubiläumsstadtfest. Zum runden Geburtstag sind besondere Höhepunkte geplant.

Andi und die Affenbande sorgen bei Kindern für Begeisterung wie hier bei einem Rasenkonzert der Stadthalle Gersthofen. Am Samstag, 2. August, tritt die Band auf dem Aichacher Stadtfest auf. Foto: Diana Zapf-Deniz (Archivbild)

Rathausbühne: Die Besonderheiten beginnen laut einer Mitteilung um 16 Uhr mit einem festlichen Einzug durch die beiden Stadttore, bevor die Pipinsrieder Musikanten und die Aichacher Stadtkapelle ein gemeinsames Standkonzert auf der Rathaus-Bühne geben. Um 17 Uhr (und dann nochmals von 20 bis 20.15 Uhr) hat die Sambagruppe Tam Koba einen Auftritt am Rathaus, ehe dort ab 18.30 Uhr die Crazy Oak Bigband die Gäste unterhält. Die Lehrerband Teach me tonight kam 2024 so gut an, dass sie auch diesmal auftritt: ab 21 Uhr auf der Rathaus-Bühne.

Musik: „Skydrunk“ will den Unteren Stadtplatz beim Aichacher Stadtfest 2025 rocken

Bühne Unterer Stadtplatz: Erstmals in der Geschichte des Stadtfests tritt eine Band extra für Kinder auf: Die preisgekrönte Gruppe Andi und die Affenbande verbindet bei ihren Konzerten Musik, Theater und Mitmachaktionen. Sie ist von 17.30 bis 18.30 zu hören. Ab 19.30 Uhr tritt mit Falschgeld eine vielversprechende Nachwuchsband auf. Die punkige Attitüde der vier jungen Pop-Lümmel aus Weßling, die seit Kindestagen miteinander Musik machen, trifft auf tiefgründige deutsche Texte. Sie haben sich den Siegerplatz beim BR2 Heimatsound Wettbewerb 2024 und damit die Eröffnung des Oberammergauer Festivals erspielt. Die Hauptband des Abends ist The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra. Auch sie feiert einen runden Geburtstag: Skydrunk wird in diesem Jahr 20. Die acht Aichacher Musiker sind erst von einer USA-Tournee zurückgekehrt. In ihrer Heimatstadt präsentieren sie von 22 bis 23.30 Uhr die bekannte Mischung aus Ska, Reggae, Rock, Punk, Polka, Country und HipHop. Anschließend wird bei M-eins-Musik weitergefeiert ganz in der Nähe der neuen Champagner-Bar vor dem Reformhaus Rehle.

Schlossplatzbühne: Der 2024 gegründete Verein Paarrauschen hat sich erneut mit Hannes Meier, Wirt des Brandner Kaspar, zusammengetan und präsentiert auf der großen Bühne am Schlossplatz viele (Nachwuchs-)Bands. Auch hier beginnt das Programm jubiläumsbedingt bereits um 16 Uhr mit System Crasher, um 17.20 spielt Wooden Plastic für eine halbe Stunde. Gefördert vom Popkulturbeauftragten des Bezirks Schwaben treten Sängerin Aleyna (19 Uhr) und Atlantis Beach Motel (20 Uhr) auf. Um 21 Uhr spielt die punkige Alternative-Band Nesselwolf und schließlich – passend zur Gründungszeit des Stadtfests – die 70er Jahre Band Glam Gang (22 Uhr bis Mitternacht).

Die acht Musiker von The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra sind die Lokalmatadoren beim Aichacher Stadtfest. Foto: Manfred Zeiselmair (Archivbild)

Bauerntanzgasse: Auf der Bühne von Canada-Betreiber Rainer Knauer und der SG Mauerbach treten ab etwa 20 Uhr die Murdochs, ab etwa 22 Uhr Franz Breitsameter and the Barbie Boyz und gegen 23.30 Uhr The Wankers auf.

Josefsplatz: Vor dem Oberen Tor sorgt das Team vom Berabecka Boandlbräu wieder für eine Musikmischung: Ab 18 Uhr spielen die Rohrenfelser Musikanten, ab etwa 21 Uhr will Cosa Rock für Party-Stimmung sorgen.

Sicherheit beim Aichacher Stadtfest 2025: Stadt kündigt Taschenkontrollen an

Milchladen-Bühne: In der Steubstraße, Ecke Botengasse (beim ehemaligen Milchladen), verbreitet ab 19 Uhr das Franziska Graz Brazilian Project aus Regensburg sinnlich-jazzige Sambaklänge. Ab 21.45 Uhr tritt die Augsburger Newcomerband Lilia May mit ihrem Alternative-Rock rund um Sängerin May auf.

Kinderprogramm: Geboten sind Babyflug, ein Kinderkarussell und ein Kino-Filmquiz. Außerdem gibt es Mitmachaktionen wie Torwandschießen, Faßrollen oder Nagelschlagen.

Frühschoppen: Am Sonntag klingt das Stadtfest beim Kabarettfrühshoppen am Oberen von 10 bis 12 Uhr mit Roland Hefter aus. „So lang‘s no geht“ heißt das neue Bühnenprogramm des Musikers, Liedermachers und Musik-Kabarettisten. Am Oberen Tor beim Boandlbräu gibt es zum Weißwurst-Frühschoppen ab 10 Uhr Blasmusik mit den Burgbauer Musikanten.

Freier Eintritt beim Aichacher Stadtfest im August 2025

Eintritt: Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Die Stadt bittet die Gäste, auf größere Taschen und Rücksäcke zu verzichten. Es werden sporadisch Taschenkontrollen durchgeführt. Die Mitnahme von Alkoholika auf das Festgelände ist untersagt.

Ausstellung: Bis Mitte Oktober ist im historischen Rathaus eine Ausstellung zu 50 Jahren Stadtfest zu sehen mit alten Zeitungsausschnitten, Fotos und Dokumenten. (AZ)