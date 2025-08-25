Ist das Aichacher Stadtfest zu kurz? Online-Petition fordert Verlängerung

Es hat Tradition: Wenn in Aichach Stadtfest ist, dann strömen die Menschen herbei. Am Samstag des ersten Augustwochenendes wird die ganze Innenstadt zur Feiermeile. Am Sonntagvormittag klingt es mit dem Kabarettfrühschoppen gemütlich aus. Ist das zu kurz? Ja, meinen zumindest die Initiatoren einer Online-Petition im Internet. Diese fordert: „Das jährliche Stadtfest in Aichach soll zukünftig mindestens drei Tage dauern – idealerweise Freitag, Samstag und Sonntag.“

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis