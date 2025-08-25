Icon Menü
Aichacher Stadtfest: Online-Petition fordert Verlängerung auf drei Tage!

Aichach

Ist das Aichacher Stadtfest zu kurz? Online-Petition fordert Verlängerung

Im Internet läuft eine Online-Petition: Statt anderthalb Tage soll das Aichacher Stadtfest drei Tage dauern. Was der Aichacher Bürgermeister dazu sagt.
Von Claudia Bammer
    Das Stadtfest macht den Stadtplatz zur Feiermeile: Ein Blick vom Rathaus.
    Das Stadtfest macht den Stadtplatz zur Feiermeile: Ein Blick vom Rathaus. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Es hat Tradition: Wenn in Aichach Stadtfest ist, dann strömen die Menschen herbei. Am Samstag des ersten Augustwochenendes wird die ganze Innenstadt zur Feiermeile. Am Sonntagvormittag klingt es mit dem Kabarettfrühschoppen gemütlich aus. Ist das zu kurz? Ja, meinen zumindest die Initiatoren einer Online-Petition im Internet. Diese fordert: „Das jährliche Stadtfest in Aichach soll zukünftig mindestens drei Tage dauern – idealerweise Freitag, Samstag und Sonntag.“

