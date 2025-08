Kürzungen für Hebammen: Ist die Geburtshilfe in Friedberg in Gefahr?

Hebammen aus Aichach und Friedberg haben gemeinsam mit dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Aichach an einem Informationsstand auf dem Aichacher Stadtplatz auf mögliche Folgen der neuen Gebührenordnung für Hebammen hingewiesen. Sie sprachen dabei laut einer Mitteilung von einer ernsthaften Bedrohung für die freiberufliche Geburtshilfe, insbesondere für kleinere Kliniken im ländlichen Raum wie Friedberg. Dort gibt es den einzigen Kreißsaal im Landkreis, seit die Geburtshilfe am Aichacher Krankenhaus 2018 aus personellen Gründen geschlossen wurde.

Die neue Regelung soll zum 1. November bundesweit in Kraft treten. Die geplante neue Vereinbarung zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Hebammenverbänden sieht vor, dass Beleghebammen 80 Prozent der Lohnerhöhung bekommen, die freiberufliche Hebammen erhalten. Bei der zweiten und dritten Gebärenden sollen es nur 30 Prozent sein – bei voller Haftung. Für ambulante Fälle im Krankenhaus wie unklare Schmerzen oder Verdacht auf Blasensprung ist derzeit laut Mitteilung gar keine Vergütung mehr vorgesehen. Viele geburtshilflich tätige Hebammen im Umkreis rechnen mit 30 bis 50 Prozent weniger Verdienst, bei gleichbleibender Arbeitsbelastung und vollem Haftungsrisiko.

Welche Folgen hat die neue Regelung für das Geburtshaus Aichach?

Eine der beteiligten Hebammen erklärte: „Diese Kürzungen sind existenzbedrohend. Wir tragen Verantwortung für zwei Leben – Mutter und Kind – und sollen gleichzeitig mit massiven Einbußen leben. Das ist weder gerecht noch tragbar.“ Kleinere Krankenhäuser sind nach Einschätzung der Fachfrauen demnach besonders gefährdet. Beleghebammen sind tragende Säulen vieler kleiner Geburtsstationen. Breche dieses Modell durch die neuen Vergütungsregeln weg, drohten Schließungen von Kreißsälen – mit spürbaren Folgen für Schwangere und Familien vor Ort. Die Awo Aichach warnte am Info-Stand vor möglichen Versorgungslücken. Vorsitzende Kristina Kolb-Djoka betonte: „Als sozialer Wohlfahrtsverband stellen wir uns entschieden hinter die Hebammen. Ihre Arbeit ist unersetzlich – und muss fair bezahlt werden. Andernfalls könnte es insbesondere in ländlichen Gebieten wie unserer Region zu spürbaren Einschränkungen in der Versorgung kommen.“ Der Awo-Ortsverein rief deshalb zur Unterstützung auf: Faire Bedingungen in der Geburtshilfe seien eine gemeinsame Verantwortung.

Hat die neue Regelung auch Folgen für das Geburtshaus Aichach? Hebamme Pia Petrovic versicherte: „Die Geburtshilfe im Geburtshaus Aichach ist weiterhin gesichert.“ Auch die häusliche Versorgung durch Hebammen im Landkreis laufe stabil weiter, da ausreichend Kolleginnen für Schwangerschafts- und Wochenbettbegleitung sowie Kursangebote zur Verfügung stünden. Es gebe lediglich kleinere finanzielle Anpassungen. Petrovic betonte zugleich: „Unser aller Wunsch ist es, Frauen unter der Geburt individuell zu begleiten. Es stellt jedoch eine Herausforderung dar, wenn bestehende Strukturen – etwa durch die Schließung kleiner geburtshilflicher Abteilungen – wegfallen und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für Hebammen erschwert werden.“