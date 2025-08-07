Neffe niedergestochen: Aichacher soll für fast drei Jahre ins Gefängnis

Über eine Freundin hatte er ein Treffen mit seinem Neffen eingefädelt, von dem der junge Mann nichts ahnte. Als der damals 19-Jährige auf seinen Onkel traf, überraschte ihn dieser zunächst mit einem Baumstamm, mit dem er auf ihn einprügelte. Danach stach der heute 36-jährige Aichacher laut Anklageschrift seinem Neffen mit einem Küchenmesser in den Hals. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der mutmaßliche Angreifer jetzt in Mühldorf am Inn zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Auch der Geschädigte hatte in dem Prozess für Aufsehen gesorgt.
Aichach/Mühldorf am Inn
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden