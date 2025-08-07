Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichacher verurteilt: Onkel sticht Neffen nieder – zwei Jahre und elf Monate Haft

Aichach/Mühldorf am Inn

Neffe niedergestochen: Aichacher soll für fast drei Jahre ins Gefängnis

Weil er seinen Neffen hinterlistig überfallen und schwer verletzt haben soll, steht ein 36-jähriger Aichacher in Mühldorf vor Gericht. Jetzt ist das Urteil gefallen.
Von Evelin Grauer
    • |
    • |
    • |
    Ein heute 36-Jähriger wurde im April 2024 in der Aichacher Innenstadt festgenommen, weil er seinen Neffen schwer verletzt haben soll. Jetzt fiel das Urteil gegen ihn.
    Ein heute 36-Jähriger wurde im April 2024 in der Aichacher Innenstadt festgenommen, weil er seinen Neffen schwer verletzt haben soll. Jetzt fiel das Urteil gegen ihn. Foto: Johannes Neudecker, dpa (Symbolbild)

    Über eine Freundin hatte er ein Treffen mit seinem Neffen eingefädelt, von dem der junge Mann nichts ahnte. Als der damals 19-Jährige auf seinen Onkel traf, überraschte ihn dieser zunächst mit einem Baumstamm, mit dem er auf ihn einprügelte. Danach stach der heute 36-jährige Aichacher laut Anklageschrift seinem Neffen mit einem Küchenmesser in den Hals. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der mutmaßliche Angreifer jetzt in Mühldorf am Inn zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Auch der Geschädigte hatte in dem Prozess für Aufsehen gesorgt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden