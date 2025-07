Zu wenige Besucher: Das Aichacher Volksfest braucht mutige Ideen

Kleinere Volksfeste haben es oft schwer. Auch im Wittelsbacher Land finden das ganze Jahr über attraktive Feste und Feiern statt. Und wem es zu Hause zu langweilig wird, der setzt sich ins Auto und fährt zum Allgäu Skyline Park oder zu einer anderen Attraktion. Vermutlich nur noch die wenigsten Bürgerinnen und Bürger freuen sich das ganze Jahr auf das nächste Volksfest. Die Konkurrenz ist das eine, aber die Veranstalter müssen auch etwas dafür tun, dass ihr Volksfest gefragt bleibt.

In Aichach sind die ohnehin nicht riesigen Besucherzahlen jetzt weiter gesunken. Bürgermeister Klaus Habermann hat recht, dass ein gelungenes Fest nicht allein an der Gästezahl festgemacht werden kann. Ein schönes Fest zeichnet sich auch durch eine gemütliche Atmosphäre und ein friedliches, unfallfreies Miteinander aus. So wie in Aichach. Dennoch kommt bei einem oft halb leeren Zelt nicht unbedingt Feststimmung auf. Auch die Schausteller und die Festwirte kommen lieber, wenn der Umsatz stimmt.

Häufig wird gerätselt, warum das Volksfest in Friedberg ein Publikumsrenner ist und das in Aichach nicht. Fakt ist, das Fest in der Nachbarstadt ist doppelt so lange und kann damit auch ein deutlich breiteres Programm samt Feuerwerk anbieten und populärere Fahrgeschäfte und Musikgruppen anlocken. Das simpelste Friedberger Erfolgsrezept aber dürfte der Termin zu Beginn der Sommerferien sein. Während im Juli dutzende Feste inklusive Schlussabschlüsse stattfinden, ist der Terminkalender vieler Menschen im August leer. Gerade junge Familien fahren auch nicht gleich in den Urlaub, da sie anfangs noch die Ferienbetreuung in den Kitas, Schulen und Horten nutzen können.

Neue Ideen für das Aichacher Volksfest: Ein Abend für Burschen- und Madlvereine?

Zudem hat sich das Friedberger Volksfest – ähnlich wie das Altstadtfest – den Ruf erarbeitet, ein Muss für die Einheimischen zu sein, weil es ihr (!) Fest ist. Genau dahin muss Aichach wieder kommen. Ein Patentrezept dafür gibt es nicht. Aber es schadet nicht, künftig einige neue Ideen auszuprobieren. Denkbar wäre beispielsweise, die Burschen- und Madlvereine der Umgebung mit einem Abend oder einer besonderen Aktion mit einzubinden. Oder den ohnehin schon beteiligten BC Aichach: Warum nicht eine Mitmachaktion für Fußballer jeden Alters? Oder ein Tanzwettbewerb, ein Musikkontest oder ein Witzewettstreit?

Bestimmt ist nicht alles machbar, aber Veranstalter und Festwirt oder Festwirtin sollten Mut zeigen. Denn: Wenn auf Dauer zu wenige Besucherinnen und Besucher kommen, steht das Aichacher Volksfest vor dem Aus.