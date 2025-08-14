Vorsitzender macht einen Luftsprung: Volkstheater gewinnt mit Monty Python

Stefan Dauber machte Luftsprünge vor Freunde. Was den Vorsitzenden des Aichacher Volkstheaters so aus dem Häuschen brachte, war ein Anruf von Guido Rind. Der Vorsitzende vom Verband Bayerischer Amateurtheater teilte ihm mit, dass das Volkstheater mit „Spamalot“ einer der Preisträger des Bayerischen Amateurtheaterpreises „Larifari“ ist. Die Theaterspieler sicherten sich in der Kategorie „Boulevardtheater“ einen der Preise. Welchen genau erfahren die Aichacher am 18. Oktober bei der Preisverleihung in Landshut.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volkstheater Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis