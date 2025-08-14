Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichacher Volkstheater begeistert mit „Spamalot“ und gewinnt Larifari-Preis!

Aichach

Vorsitzender macht einen Luftsprung: Volkstheater gewinnt mit Monty Python

Das Aichacher Volkstheater begeistert mit seiner Jubiläumsaufführung, dem Musical „Spamalot“, nicht nur das Publikum. Es beeindruckt auch die Larifari-Jury.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    König Artus (Wolfgang Manhart) und die Fee aus dem See (Carolin Knoth): Sie hatten bei „Spamalot“ einen großen Auftritt.
    König Artus (Wolfgang Manhart) und die Fee aus dem See (Carolin Knoth): Sie hatten bei „Spamalot“ einen großen Auftritt. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Stefan Dauber machte Luftsprünge vor Freunde. Was den Vorsitzenden des Aichacher Volkstheaters so aus dem Häuschen brachte, war ein Anruf von Guido Rind. Der Vorsitzende vom Verband Bayerischer Amateurtheater teilte ihm mit, dass das Volkstheater mit „Spamalot“ einer der Preisträger des Bayerischen Amateurtheaterpreises „Larifari“ ist. Die Theaterspieler sicherten sich in der Kategorie „Boulevardtheater“ einen der Preise. Welchen genau erfahren die Aichacher am 18. Oktober bei der Preisverleihung in Landshut.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden