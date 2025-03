Hasstiraden in sozialen Netzwerken bringen Aichacher vors Amtsgericht

Seinem Frust über die Kriegshandlungen im Gaza-Streifen machte ein 50-jähriger Aichacher in wütenden Nachrichten in den sozialen Medien Luft. Er beschimpfte Israelis als Kindermörder und verglich die israelische Flagge mit dem Hakenkreuz. Wegen Volksverhetzung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erhielt er deshalb einen Strafbefehl. Weil er Einspruch dagegen einlegte, kam es zur Verhandlung am Amtsgericht Aichach.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gazastreifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis