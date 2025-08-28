Icon Menü
Aichachs „vergessene Frauen“: Erinnerung an die Nazi-Opfer

Aichach/Flossenbürg

Aichachs "vergessene Frauen": So wird die Erinnerung lebendig gehalten

Seit zwei Jahren erinnert ein Mahnmal an Frauen, die die Nazis in Aichach inhaftierten. An ihr Schicksal erinnert eine Ausstellung im KZ Flossenbürg. Und es ist noch mehr geplant.
Von Carmen Jung
    Im Aichacher Gefängnis saßen während der NS-Zeit politische Gefangene ebenso ein wie sogenannte „asoziale“ Frauen. Auf unserem Bild sind Zuchthausgefangene bei der Kontrolle und Montage von Munitionsteilen zu sehen. Viele Insassinnen wurden in Konzentrationslager deportiert.
    Im Aichacher Gefängnis saßen während der NS-Zeit politische Gefangene ebenso ein wie sogenannte „asoziale“ Frauen. Auf unserem Bild sind Zuchthausgefangene bei der Kontrolle und Montage von Munitionsteilen zu sehen. Viele Insassinnen wurden in Konzentrationslager deportiert. Foto: JVA, Repro: Erich Echter

    Da ist Anna Stögbauer. Sie wird von ihrem Vater und ihrem Bruder missbraucht. Bestraft werden nicht die Täter. Bestraft wird das Opfer im Alter von 18 Jahren. Sie wird „wegen Blutschande“ zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Danach kann die junge Frau nicht mehr Fuß fassen. Sie wird „kriminell“, um zu überleben, und fällt mit Kleindiebstählen oder Bettelei auf. Unter den Nationalsozialisten kommt Stögbauer ins Frauengefängnis nach Aichach.

