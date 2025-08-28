Aichachs "vergessene Frauen": So wird die Erinnerung lebendig gehalten

Da ist Anna Stögbauer. Sie wird von ihrem Vater und ihrem Bruder missbraucht. Bestraft werden nicht die Täter. Bestraft wird das Opfer im Alter von 18 Jahren. Sie wird „wegen Blutschande“ zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Danach kann die junge Frau nicht mehr Fuß fassen. Sie wird „kriminell“, um zu überleben, und fällt mit Kleindiebstählen oder Bettelei auf. Unter den Nationalsozialisten kommt Stögbauer ins Frauengefängnis nach Aichach.

