Aindling

16 PS, 140 Kilometer Reichweite, rundes Design: Unterwegs mit dem Microlino

Plus Als einer der Ersten ist der Aindlinger Helmut Knoblach mit dem kleinen Schweizer E-Auto in der Region unterwegs. Das Gefährt erinnert an einen alten Klassiker.

Von Stefanie Brand

Wenn Helmut Knoblach mit seinem Microlino durch den Ort fährt, ist das Gefährt in jedem Fall ein Hingucker. Sein Auto ist eines von 999 Modellen in dieser Farbe und Ausstattung. Ein Modellschild mit der Aufschrift 511/999 im Inneren des Fahrzeugs verrät: Der Wagen von Knoblach ist Wagen Nummer 511, der ebenso vom Band gelaufen ist. Er ist damit einer der wenigen und einer der Ersten, der mit dem kleinen E-Auto aus der Schweiz in der Region unterwegs ist. Wer in seine Garage blickt, erfährt recht schnell, woher seine Begeisterung für das kompakte und etwas "kugelige" Auto kommt.

Der Microlino des Aindlingers misst gerade mal 1,30 auf 2,50 Meter

Unter der Fahrzeughülle mit Außenmaßen von gerade mal 1,30 mal 2,50 Metern befindet sich alles, was der Aindlinger für Kurzstrecken von bis zu 50 oder gar 70 Kilometern braucht: zwei Sitze, ein Elektroantrieb mit 16 PS, ein Kofferraum mit 260 Litern und jede Menge Erinnerungen an das alte Gefährt, das Knoblach bereits seit 32 Jahren fährt, hegt und pflegt – seine BMW Isetta. Das unverkennbare Markenzeichen der Isetta – die nach vorn zu öffnende Tür – hat der Microlino ebenfalls. Auch die beinahe rund anmutende Form des Fahrzeugs und die Seitenfenster, die nach vorn und hinten geschoben werden müssen, um das Fenster zu öffnen, erinnern an den Klassiker, der in den 1950er- und 1960er-Jahren vom Band lief.

