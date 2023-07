21-Jähriger flüchtet nach Schlägerei in Aindlinger Gaststätte

Zwei Gruppen geraten in der Nacht zum Sonntag in Streit. Bei der Auseinandersetzung gibt es eine verletzte Person. Die Polizei fasst einen Täter.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag zwischen zwei Personengruppen in einer Gaststätte in Aindling gekommen.

Bislang ist laut Polizei lediglich bekannt, dass es sich um zwei kleine Personengruppen handelte. Eine Person sei leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Der 21-jährige Beteiligte an der Schlägerei hat über 2,1 Promille Alkohol im Blut

Nach der Auseinandersetzung ist ihr zufolge ein 21-Jähriger mit seinem Auto geflüchtet. Die Streife konnte den jungen Mann allerdings stoppen. Dabei stellte sich heraus, dass er über 2,1 Promille Alkohol im Blut hatte und keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)