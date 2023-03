43-Jähriger wird bei Baggerarbeiten in Aindling verletzt

Der Arbeitsunfall ereignet sich am Dienstag auf einer Baustelle im Milanweg in Aindling. Dabei trifft ein Betonsegment den Arbeiter. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag auf einer Baustelle in Aindling hat ein 43-jähriger Arbeiter Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Uniklinik nach Augsburg.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9.15 Uhr im Milanweg. Dort setzten die Arbeiter schwere L-Betonblöcke ein. Diese waren am Auslieger eines Baggers befestigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Baggerfahrer dabei offenbar versehentlich an den Joystick des Fahrzeugs geraten, so die.

Dadurch drehte sich ein Betonsegment und traf den daneben stehenden 43-Jährigen am Oberschenkel, der sich dabei womöglich das Bein gebrochen hat. Die Aichacher Polizei führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. (AZ)