50-Jähriger händigt bei Kontrolle in Aindling falschen Führerschein aus

Bei einer Polizeikontrolle in Aindling wird am Donnerstag ein Mann angehalten. Gegen diesen wird nun aufgrund eines gefälschten Führerscheins ermittelt.

Ein 50-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in Aindling einen falschen Führerschein vorgezeigt. Gegen 15.15 Uhr hielten ihn Beamte der Polizeiinspektion Aichach in der Hauptstraße an.

Der ausgehändigte französische Führerschein wies nach Angaben der Polizei aber Fälschungsmerkmale auf.

Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung

Nach weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 50-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt. (AZ)