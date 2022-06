80-Jähriger fährt bei Stotzard wegen Wespe gegen einen Baum

Abgelenkt durch eine Wespe, die durch das Fenster geflogen war, ist ein Fahrzeug am Sonntagnachmittag zwischen Rohrbach und Stotzard von der Fahrbahn abgekommen.

Ohne die Einwirkung eines anderen Fahrzeugs ist am Sonntagnachmittag zwischen dem Rehlinger Ortsteil Rohrbach und dem Aindlinger Ortsteil Stotzard ein BMW von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der 80 Jahre alte Fahrer und seine ebenfalls 80 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Aindling und Rehling befreit werden.

Wie die Polizei mitteilt, flog kurz vor Stotzard eine Wespe durch das geöffnete Fahrerfenster in das Fahrzeug. Der Fahrer versuchte, nach ihr zu schlagen, und kam abgelenkt von der Situation rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Aichach gebracht; seine Ehefrau wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (inaw)