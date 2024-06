Aindling

Abwasser wird neu berechnet: Steigen damit die Kosten?

In einem Klärbecken sammelt sich Abwasser. Für die Entsorgung zahlen alle Haushalte. Die Berechnungsgrundlage in Aindling wird nun geändert.

Plus Der Gemeinderat hat eine Neuberechnung der Abwassergebühren beschlossen. Sie soll gerechter sein. Die Materie ist komplex und schwierig.

Von Johann Eibl

Wenn in der Sitzung eines Gemeinderats knapp zwei Stunden lang nur über ein einziges Thema gesprochen wird, dann ist klar: Es handelt sich um eine ungemein komplexe und schwierige Materie. So war's am Dienstag in Aindling, als es um die gesplittete Abwassergebühr ging. Die Bürgerinnen und Bürger dürfte dabei vor allem die Frage interessant gewesen sein: Ändert sich meine finanzielle Belastung?

Die Grundsatzentscheidung für die gesplittete Abwassergebühr hatte das Gremium früher bereits gefällt. Nun mussten diverse Detailfragen erörtert werden. Kern der Neuerung ist eine Neuberechnung der Gebühren, die den Anspruch erhebt, gerechter zu sein.

