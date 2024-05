Aindling/Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Was beim großen E-Sport- und Gaming-Tag in Aindling geboten ist

In vielen Familien gibt es Ärger um Computerspiele. Ein Thementag in Aindling will Vorurteile abbauen. Dabei kann auch das Spiel "Rocket League" (im Bild) ausprobiert werden.

Plus Beim landkreisweiten Thementag an der Aindlinger Mittelschule sollen die Vorzüge von Computerspielen betont werden. Doch es geht auch um häufige Eltern-Kind-Konflikte.

Von Evelin Grauer

Diesen Konflikt gibt es in vielen Familien: Die Kinder spielen gerne und ausgiebig Computerspiele, die Eltern verstehen nicht warum und verachten diese Art der Freizeitbeschäftigung. So entwickelt sich ein ständiger Kampf um die Zockerei am Computer, der Konsole, dem Smartphone oder dem Tablet. Um das Verständnis zwischen Eltern und Kindern zu fördern, aber auch um für die positiven Aspekte von Gaming und E-Sports zu werben, findet an der Mittelschule am Lechrain in Aindling demnächst ein großer Thementag statt - für den gesamten Landkreis und darüber hinaus.

In Gesprächen und Diskussionen, aber auch in der Praxis sollen die Vorzüge von Gaming und damit der Nutzung elektronischer Spiele hervorgehoben werden. Zudem soll es einen tieferen Einblick in die sportliche und berufliche Seite des E-Sports geben. Beim E-Sport geht es um den Wettkampf mit Computerspielen. Der Titel des Events in Aindling lautet: "Hinter den Pixeln - ein Gamer ist kein NPC". Unter dem englischen Begriff "Non-Playable Character" wird in einem Spiel eine Figur verstanden, die keine richtige Aufgabe hat und die man nicht spielen kann. Im Alltag wäre das eine Person, die sich nicht am Leben beteiligt.

