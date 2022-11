Aindling braucht einen Millionen-Kredit für Feuerwehrhaus und Ortsdurchfahrt

Plus Weil Aindling in den nächsten Wochen hohe Rechnungen erwartet, werden jetzt 3,5 Millionen Euro aufgenommen. Bei den Laufzeiten gehen die Meinungen auseinander.

Im Haushalt für das laufende Jahr hatte die Marktgemeinde Aindling bereits eine Kreditaufnahme von 4,6 Millionen Euro eingeplant. Doch bisher waren diese Fremdmittel nicht nötig. Da Kämmerer Andreas Grägel in den nächsten Wochen aber einige höhere Rechnungen erwartet, muss jetzt gehandelt werden. Insbesondere für das neue Aindlinger Feuerwehrhaus und die Binnenbacher Ortsdurchfahrt braucht die Gemeinde Geld.