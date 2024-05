Aindling

Aindling entscheidet über die Betreuung von Grundschülern

Die Mittagsbetreuung an der Grundschule in Aindling war Thema im Gemeinderat.

Plus Ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschülern eingeführt. Welcher Weg ist geeignet? Der Gemeinderat Aindling hat sich jetzt entschieden.

Von Johann Eibl

Alle Kommunen sind gut beraten, wenn sie sich intensiv mit der Betreuung von Schulkindern im Grundschulalter befassen. Daher behandelte der Marktgemeinderat von Aindling dieses Thema in der Sitzung am Dienstag ausführlich, wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Anfrage mitteilte. Es ergab sich eine längere Diskussion, ehe sich das Gremium schließlich auf eine Vorgehensweise verständigte.

Die rechtliche Situation stellt sich so dar: Ein Rechtsanspruch besteht erstmals ab dem Schuljahr 2026/2027. Die Einführung erfolgt stufenweise, beginnend mit der ersten Jahrgangsstufe. In den darauffolgenden drei Schuljahren tritt jeweils die erste Jahrgangsstufe hinzu. Ab dem Schuljahr 2029/2030 sind dann alle Jahrgangsstufen eingeschlossen. Der Betreuungsanspruch gilt für den Zeitraum von Montag bis Freitag, jeweils bis zu acht Stunden am Tag, auch in den Ferienwochen. Schließzeiten von bis zu vier Wochen im Jahr (20 Tage) sind möglich.

