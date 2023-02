Aindling

12:00 Uhr

Aindling erhöht die Gebühren für das Kinderhaus St. Martin

Plus Momentan zahlen die Eltern im Kinderhaus St. Martin in Aindling weniger. Für Kinder, die in der Wichtelhütte betreut werden, liegen die Gebühren höher. Das ändert sich ab September.

Von Johann Eibl

In der Marktgemeinde Aindling verhält es sich so wie in vielen anderen Kommunen: Die Beträge, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in den verschiedenen Einrichtungen zu zahlen haben, werden angehoben. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag.

