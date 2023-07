Aindling feiert am Wochenende sein Marktfest mit Musik und Festzug

An diesem Wochenende findet in Aindling das Marktfest statt. Zwei Tage wird mit Livemusik, Kinderprogramm und Schmankerln der Ortsvereine gefeiert.

In Aindling steigt an diesem Wochenende, 15. und 16. Juli, das Marktfest. Von Samstagabend bis Sonntagnachmittag wird gefeiert. Es gibt Live-Musik, Unterhaltung für die jüngsten Festbesucher und einen Zug der Vereine.

Offizieller Bieranstich ist am Samstagabend um 18 Uhr mit Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und dem Musikverein Aindling. Die Ortsvereine servieren Schmankerl für die Besucherinnen und Besucher. Ab 20 Uhr spielen die "Die 4-Taktler".

Festgottesdienst und Zug der Vereine zum Aindlinger Marktplatz

Am Sonntag wird ab 10 Uhr ein Festgottesdienst mit den Fahnenabordnungen der Vereine gefeiert. Pater Babu zelebriert den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Nach dem Gottesdienst ziehen die Vereine gemeinsam zum Marktplatz. Ab 11 Uhr gibt es Mittagstisch, Sau am Spieß, Steckerlfisch und andere Schmankerl von den Ortsvereinen. Dazu spielt der Musikverein Aindling traditionelle Blasmusik. Die Kreisverkehrswacht ist den ganzen Tag mit Fahr- und Fahrrad-Simulator sowie einem Jugendprogramm vor Ort.

Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Von 13 bis 15 Uhr können Kinder sich mit ihrem Wunschmotiv schminken lassen. Außerdem sind ein Auftritt des Kinderchors St. Martin sowie Bilder zaubern mit der Farbschleuder, organisiert vom Kinderhaus St. Martin, geplant. Um 14 Uhr treten die Kinder der Wichtelhütte auf: Vorschulkinder zeigen dabei Geschichten von den Bienen. Um 16 Uhr endet das Fest. (AZ)