Aindling

Aindling feiert das Miteinander mit der Partnergemeinde Avord

Der Abschlussabend des Partnerschaftskomitees in Aindling stand ganz im Zeichen der Musik. Das Aindlinger Duo Gaudi 2U, Stefan Paula an der Gitarre und Tobias Dohl am Keyboard, animierte mit Partymusik fast alle zum Tanzen.

Von Albertine Ganshorn

Mit einem fröhlichen Abend ging der Besuch von Gästen aus der französischen Partnergemeinde Avord in Aindling zu Ende. Seit Mittwochabend beherbergten einige Familien Besucher aus Aindlings französischer Partnergemeinde. Das Partnerschaftskomittee hatte für sie ein umfassendes kulturelles Programm vorbereitet. Den Abschluss bildete ein gelungener Festabend am Samstag in Aindling beim Moosbräu.

Dieser Abend gehörte ganz der Musik. Die Partnerschaft zwischen den Gemeinden wurde schon vor 47 Jahren geschlossen. Bereits seit 14 Jahren besteht eine Verbindung zwischen dem französischen Jugendorchester und den Musikanten des Aindlinger Musikvereins. Unter Leitung von Joel Müller, dem Chef der französischen Instrumentalisten, und Tobias Mittermaier, dem Dirigenten der Aindlinger, entstand ein deutsch-französisches Ensemble. Musik ist international und generationsübergreifend immer möglich. Nach nur einer gemeinsamen Probe musizierten Jung und Alt sozusagen in einer Sprache. Mitreißend, gekonnt vorgetragen und mit viel Freude zogen sie das Publikum schnell in ihren Bann. Die Gäste klatschten und sangen mit und spendeten begeistert Beifall.

