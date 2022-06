Aindling gibt für Solarparks höchstens fünf Hektar Fläche pro Jahr frei

Plus Der Aindlinger Gemeinderat beschließt Kriterien für Solarparks im Markt. Warum nicht alle Gemeinderäte den Trend zur Freiflächen-Photovoltaik gut finden.

Nicht nur der russische Krieg gegen die Ukraine hat dafür gesorgt, dass derzeit viel darüber diskutiert wird, wo künftig unsere Energie herkommen soll. Ein Puzzleteil für den Energiemix der Zukunft könnten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf freier Fläche sein. Beim Markt Aindling gibt es bereits einige Anfragen, derartige Solarparks auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen zu errichten. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt Kriterien zugestimmt, die bei Anträgen beachtet werden sollen. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler hatte die Vorgabenliste erarbeitet.