Aindling

Aindling kauft Notstromaggregate für den Katastrophenfall

Plus Die Marktgemeinde Aindling will knapp 40.000 Euro investieren, um für Stromausfälle gewappnet zu sein. Lediglich ein Gemeinderat stimmt gegen die Anschaffung.

Von Johann Eibl

Ein wichtiges Thema beschäftigt in diesen Wochen alle Kommunen: Wie kann man sich rüsten für eine Situation, die sich ganz gewiss keiner wünscht, die aber durchaus nicht für alle Zeiten auszuschließen ist? Der Katastrophenfall zählt eigentlich zu den Aufgaben des Landkreises, aber die Gemeinden müssen ihren Teil dazu beitragen, beispielsweise in Form von Notstromaggregaten für Blackout-Leuchttürme. Damit entstehen für Aindling für drei Geräte Kosten in einer Höhe von 39.000 Euro. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag stimmte lediglich Josef Settele dagegen, wobei eine große Zahl von Stühlen unbesetzt blieb. Nun geht der Auftrag an die Verwaltung, entsprechende Angebote einzuholen.

Michael Balleis sprach von einem "guten Vorschlag", dieses Stromaggregat könnten auch die Feuerwehren nutzen. Settele bezeichnete "das Ganze als recht annehmbar", gab dann jedoch zu bedenken: "Aber es gibt keinen Zuschuss." Daher sehe er eine Zustimmung bereits jetzt als "ein bissel vorschnell". Settele würde lieber darauf setzen, dass ein Förderprogramm für diese Maßnahme kommt. Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler versicherte, sie wolle das Thema Fördermittel im Auge behalten.

