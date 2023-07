Aindling

Aindling könnte Raser schon ab 2024 besser ausbremsen

Plus Der Markt Aindling erwägt einen Beitritt zum Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und erfragt Details. Was Messungen der Polizei ergeben haben.

Von Evelin Grauer

Soll es in Aindling regelmäßige, beauftragte Geschwindigkeitskontrollen geben oder nicht? Diese Frage soll bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen entschieden werden. Die Tempomessung ist eines von drei Anliegen in einem Antrag, den Bürgerinnen und Bürger kürzlich an den Aindlinger Marktgemeinderat gestellt haben - unter der Überschrift „Stoppen Sie die Raser“. Hauptinitiatorin Karolina Brugger war am Dienstag selbst Zuhörerin der aktuellen Gemeinderatssitzung und war durchaus angetan, dass das Thema so schnell Fahrt aufnimmt.

Der Markt Aindling erwägt eine rasche Zusammenarbeit mit dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern mit Sitz in Töging am Inn (Landkreis Altötting). Marion Demberger, stellvertretende Geschäftsleitung, stellte den Gemeinderäten den Verband vor und beantwortete konkrete Fragen zur Vorgehensweise. Wie sie erläuterte, handelt es sich bei dem Verband um eine Behörde mit 140 Mitarbeitern, die Verstöße selbst verfolgen, ahnden und vollstrecken kann. "Der Reiz ist, dass alles aus einer Hand kommt", so Demberger. Es werden in der Regel keine Fälle an die Polizei abgegeben.

