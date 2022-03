Aindling

07:00 Uhr

Aindling muss 250.000 Euro Defizit für Kita-Betreuung übernehmen

Plus Das Kinderhaus St. Martin in Aindling rechnet 2022 mit einem deutlich höheren Verlust als in den Vorjahren. In einer Frage sind sich die Gemeinderäte uneinig.

Von Evelin Grauer

Die Marktgemeinde Aindling ist vertraglich dazu verpflichtet, 95 Prozent des Defizits zu übernehmen, das jährlich im katholischen Kinderhaus St. Martin in Aindling entsteht. Fünf Prozent trägt der Betreiber der Einrichtung, die Kirchenstiftung St. Martin. Diese hat jetzt den Etat für 2022 vorgelegt. Laut Haushaltsplanung muss der Markt Aindling ein Defizit von rund 255.000 Euro übernehmen. Das sind knapp 100.000 Euro mehr als im Haushaltsansatz 2021.

