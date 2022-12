Aindling nimmt den Glasfaserausbau selbst in die Hand

Plus Keine Firma will die Marktgemeinde Aindling eigenwirtschaftlich mit Glasfaser erschließen. Für knapp 700 neue Anschlüsse erhält Aindling aber eine hohe Förderung.

Der Markt Aindling muss selbst für schnelleres Internet im Gemeindegebiet sorgen. Wie eine Abfrage ergeben hat, ist kein Telekommunikationsunternehmen an einem eigenwirtschftlichen Breitbandausbau in Aindling interessiert. Deshalb muss die Gemeinde die Arbeiten selbst ausschreiben und vergeben. Die Kosten liegen bei 3,7 Millionen Euro. Vom Freistaat soll aber eine Förderung von 90 Prozent kommen. Damit bliebe noch ein Eigenanteil von circa 371.000 Euro.