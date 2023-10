Aindling

vor 19 Min.

Aindling stellt Förderantrag für flächendeckenden Glasfaser-Ausbau

Unser Bild zeigt Glasfaser-Leerrohre. In den kommenden Jahren soll es über 1000 weitere Anschlüsse im Markt Aindling geben.

Plus Mit Förderprogrammen des Freistaates und des Bundes sollen im Markt Aindling alle unterversorgten Adressen aufgerüstet werden. Dafür gibt es hohe Zuschüsse.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Der Markt Aindling will den Glasfaser-Ausbau im Gemeindegebiet weiter voranbringen. Deshalb wurde jetzt ganz eilig der Förderantrag für die Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 einstimmig abgesegnet. Der Antrag muss bis Sonntag, 15. Oktober, via Expresszustellung in Berlin sein. Insgesamt 1256 Anschlüsse könnten davon profitieren.

Für all diese Anschlüsse stellt die Gemeinde den Förderantrag. Ein Teil davon, nämlich 686 Adressen, können auch über das Landesprogramm des Freistaats, die bayerische Gigabit-Richtlinie gefördert werden. Förderfähig sind dabei allerdings nur Privatanschlüsse, die derzeit kein Netz haben, das mindestens 100 Mbit/s im Download erreicht. Hier läuft momentan die europaweite Ausschreibung. Der Markt kann auf eine Förderung von 90 Prozent vom Freistaat hoffen. Kommt dieser Auftrag zustande, werden die 686 Anschlüsse letztlich aus dem Förderantrag für das Bundesprogramm gestrichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen