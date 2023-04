Aindling

Aindling trauert um den früheren Bürgermeister Martin Huber

Plus Martin Huber lenkte Aindling zehn Jahre von 1981 bis 1990 und war 26 Jahre lang Kirchenpfleger. Am Karsamstag starb er im Alter von 85 Jahren.

Ende Januar feierte Martin Huber aus Aindling seinen 85. Geburtstag. Beim Besuch der heutigen Bürgermeisterin Gertrud Hitzler erinnerte sich ihr Vorvorvorgänger Huber noch an deren Besuche im Aindlinger Rathaus als kleines Mädchen, als sie ab und an bei ihrer Mutter vorbeikam, die dort arbeitete. Am Karsamstag ist Martin Huber gestorben. Er war von 1981 bis 1990 Bürgermeister der Marktgemeinde.

"Es war nicht ganz einfach damals“, so erinnerte sich Huber an seine Zeit als damals noch ehrenamtlicher Rathauschef. Später wurde das Amt dann von einem Bürgermeister im Hauptamt ausgeübt. Trotzdem habe er zehn Jahre lang gerne und mit vollem Einsatz zum Wohle der Gemeinde gearbeitet, sagte Huber vor gut zwei Monaten. Von 1990 bis 1994 war er dann noch im Marktgemeinderat. Im Jahr 2013 wurde er von der Lechrain-Kommune mit der Bürgermedaille in Silber für seine Verdienste als Bürgermeister, langjähriger Kirchenpfleger und für sein großes Engagement im Partnerschaftskomitee mit der französischen Partnerstadt Avord geehrt.

