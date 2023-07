Aindling

Aindling will Carsharing anbieten, wartet aber bisher vergeblich auf Auto

In Pöttmes steht schon seit einiger Zeit ein Leihwagen für ein Carsharing-Projekt, wie es sich die Aindlinger wünschen, zur Verfügung.

Plus Schon seit April hätte in Aindling ein Leihauto für die Bürger zur Verfügung stehen sollen. Doch der Carsharing-Anbieter hat den Kleinbus bisher nicht geliefert. So geht es weiter.

Eigentlich hätte das Carsharing in Aindling schon im April starten sollen. Ab diesem Zeitpunkt war geplant, dass am Marktplatz ein Kleinbus mit neun Sitzen stationiert wird, der von den Bürgern gemietet werden kann. Doch bis jetzt hat die Firma, die von der Gemeinde beauftragt wurde, noch kein Auto geliefert. Warum das so ist, darauf haben Vertreter der Gemeinde auf telefonische Anfrage unterschiedliche Antworten erhalten. Nicht nur bei jenen, die das Fahrzeug gerne nutzen würden, ist die Enttäuschung groß.

Auch etliche Geschäftsleute aus dem Markt sind verärgert über den Zeitverzug. Finanziert wird das Carsharing nämlich über den Verkauf von Werbeflächen auf dem Kleinbus. Mehrere Unternehmen haben bereits Werbeanzeigen auf dem Auto geschaltet und auch bereits einen Teil der Kosten dafür beglichen. Auch die Gemeinde hat eine Werbefläche auf dem Auto gebucht.

