Aindling

vor 50 Min.

Aindling zahlt 33.000 Euro für den Schutz vor Wasser

Plus Der Bau- und Umweltausschuss des Aindlinger Marktgemeinderates berät lange über die Maßnahme an der Gamlinger Straße. Worum es dabei geht.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

An der Gamlinger Straße in Aindling wird ein Feldweg erschlossen. Was auf den ersten Blick keineswegs als spektakulär erschien, das führte in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Aindlinger Marktgemeinderates am Montag zu einer längeren Debatte.

Am Ende wurde der Beschluss gefasst, dass die vorgestellte Variante zwei zur Ausführung kommt. Es soll noch geprüft werden, ob die Reihe mit den Granitsteine auf einer Länge von 40 Metern gebaut wird oder ob man sich mit dem Radiusbereich in der Einmündung begnügt.

