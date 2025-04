Aindlinger Bauausschuss stimmt vier neuen Mehrfamilienhäusern zu

Im Bereich der Marktgemeinde Aindling werden derzeit verschiedene große Projekte für den Wohnungsbau geplant. Der Bau- und Umweltausschuss hatte sich im öffentlichen Teil der Sitzung am 10. März mit nicht weniger als 24 Wohneinheiten zu befassen. Diesmal stand der Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern in der Hauptstraße in Aindling zur Debatte. Drei große Gebäude davon im Norden wurden schon früher akzeptiert. Nun erklärte sich das Gremium mit der Nummer vier einverstanden, allerdings mit Auflagen.

So muss der Sicherheitsabstand zur Verrohrung des Litzlbachs von fünf Metern eingehalten werden, wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Anfrage mitteilte: „Das ist für uns nicht erkennbar.“ Außerdem wurde bemängelt, dass Angaben zu Zufahrten und Stellplätzen nicht vorhanden sind, ebenso wenig zu Flächen für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen.

Bauausschuss sagt Ja: Aindlinger Feuerwehr darf Terrassenüberdachung erweitern

Mit der Erweiterung der Terrassenüberdachung am neuen Feuerwehrhaus in Aindling zeigte sich der Ausschuss einverstanden. Es wurde angeregt, man solle nicht zu dunkle Materialien verwenden, um das Ganze ansprechender zu gestalten. Als sehr positiv wurde die Errichtung von zwei Zwerchgiebeln und einer Aufdachdämmung in der Von-Schaezler-Straße in Pichl beurteilt. Hier geht es darum, ein bestehendes Gebäude zu sanieren. Die Voranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Kirchfeld in Stotzard stieß ebenfalls auf Zustimmung. Das gilt auch für das Dach und die Stützmauer, nicht aber für das zweite Obergeschoss.

Am Schönblick in Aindling ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Büro und Garage vorgesehen. Zwei Themen stießen bei dieser Voranfrage aber auf Widerspruch. Die Überschreitung der Grundflächenzahl wurde ebenso wenig akzeptiert wie die Vergrößerung des Baufensters.