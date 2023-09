Aindlinger Bauausschuss wird geplantes Mehrfamilienhaus zu groß

Ein Bauherr will ein Mehrfamilienhaus in Aindling größer bauen als ursprünglich geplant. Der Bauausschuss befürchtet zu viel Schatten für den direkten Nachbarn.

Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 13 Wohneinheiten sollen in Aindling an der Gamlinger Straße entstehen. Die gewünschte Dimension des zweiten Hauses mit neun Wohnungen ist dem Aindlinger Bau- und Umweltausschuss jetzt aber zu groß geworden. Er lehnte das Gebäude in der geplanten Form ab. Auch einem Einfamilienhaus im Gebiet Am Erlberg stimmte der Ausschuss nicht zu.

Das Einfamilienhaus sollte auf einem großen freien Areal zwischen den Straßen Am Erlberg und Goethestraße entstehen. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, ist das gewünschte Grundstück aus Sicht des Bauausschusses nicht erschlossen. Teile des Areals dienten als Ausgleichsfläche für das nahe gelegene Mehrgenerationenhaus. Auch deshalb kann sich das Gremium in diesem Bereich derzeit keine Wohnbebauung vorstellen.

Bestandsgebäude soll für Neubau in Aindling weichen

Etwas anders sieht es bei den beiden Mehrfamilienhäusern aus, die am Ortseingang auf der Ostseite der Gamlinger Straße vorgesehen sind. Eine Bebauung an dieser Stelle befürwortet der Ausschuss zwar, aber nicht in der vorgelegten Größe. Beiden Häusern hatte das Gremium bereits vor der Sommerpause das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Das Vier-Parteien-Haus ist weiterhin unstrittig. Laut Hitzler wollte der Bauherr jetzt aber das Neun-Parteien-Haus, für das ein Bestandsgebäude weichen soll, vergrößern.

Statt zwölf auf 20 Meter wurden als Ausmaße nun 22 auf 17 Meter beantragt. "Durch diese Massivität des Gebäudes befürchtet der Bauausschuss negative Auswirkungen auf das unterhalb liegende Haus", erklärte Hitzler. Das normale, kleine Einfamilienhaus würde vermutlich zu viel Schatten abbekommen. Deshalb hat das Gremium dem neuen Antrag nicht zugestimmt. In der bereits abgesegneten Form könnten die Häuser laut Hitzler aber gebaut werden.