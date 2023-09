Aindling

Aindlinger Bürgermeisterin bläst Wiesn-Besuchern den Marsch

Gertrud Hitzler (ganz links) ist bei der Blaskapelle Aindling festes Mitglied mit ihrem Bariton, hier zuletzt am vergangenen Sonntag bei der Bergmesse in Hohenried. An diesem Sonntag hat sie einen Auftritt auf der Oidn Wiesn in München - zusammen mit der "Blaskapelle der bayerischen Bürgermeister".

Plus Gertrud Hitzler ist nicht nur Bürgermeisterin von Aindling, sondern auch begeisterte Musikern. Am Sonntag tritt sie mit einer besonderen Kapelle auf dem Oktoberfest auf.

Beruflich geben sie in Rathäusern den Ton an. Als Musiker tun sie das in einer Blaskapelle - und zwar in einer, die durchwegs mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen aus Bayern besetzt ist. Mittendrin ist Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Sie und die Bürgermeister-Blaskapelle fieberten in den vergangenen Tagen ihrem großen Auftritt beim Münchner Oktoberfest entgegen. Denn an diesem Wochenende geht es im Bierzelt „Tradition“ auf der „Oidn Wiesn“ auf die Bühne.

Hitzler zufolge wurde die Kapelle mit der außergewöhnlichen Besetzung von Andreas Gaß, Direktor des Bayerischen Gemeindetags, und seinem Kollegen George Große Verspohl initiiert. Beide spielen mit Tenorhorn und Posaune ebenfalls in der Kapelle mit. Sie besteht aus rund 20 Musikern und Musikerinnen, die allesamt im Haupt- oder Ehrenamt als Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen tätig sind.

