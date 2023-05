Aindling

Aindlinger Fischer feiern mit vielen Gästen

Plus Sein 50-jähriges Bestehen begeht der Fischereiverein Aindling am Wochenende mit zahlreichen Gästen. Am Sonntag wird natürlich auch geangelt.

Von Albertine Ganshorn

Das 50-jährige Bestehen des Fischereivereins Aindling wurde am Wochenende am Aindlinger Badesee gebührend gefeiert. Dem Vorsitzenden Werner Gamperl gelang es zusammen mit vielen Helferinnen und Helfern, ein rundum gelungenes Fest zu organisieren. Während am Samstagabend nur geladene Gäste im Festzelt den Feierlichkeiten beiwohnten, hatten am Sonntag alle Interessierten die Möglichkeit, beim Freundschaftsfischen mit anschließendem Frühschoppen mitzufeiern.

Für den Verein stand aber der Samstagabend im Mittelpunkt. Nach einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Babu, wurden die Gäste im Festzelt beim Vereinsheim von den Achtaler Musikanten mit zünftiger Musik empfangen. Im Mittelpunkt des Abends standen die Geschichte des Vereins und Ehrungen für besondere Verdienste.

