Aindlinger Gemeinderäte beklagen ausufernde Bürokratie und stimmen gegen Bürgermeisterin

Einsam hob Bürgermeisterin Gertrud Hitzler am Dienstagabend ihre Hand, um für die Aufstufung eines Gehwegs zur Ortsstraße zu stimmen. Alle anderen Mitglieder des Aindlinger Marktgemeinderats folgten ihr nicht. Viele von ihnen sahen in dem Änderungsvorschlag ein Beispiel für ausufernde Bürokratie, wie Gemeinderat Michael Balleis es nannte. Bauamtsleiterin Beate Pußl und Hitzler standen damit auf verlorenem Posten. Auch bei zwei weiteren Bauvorhaben gab es in der Sitzung erheblichen Diskussionsbedarf.

