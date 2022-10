Aindling

Aindlinger Gemeinderat lehnt Solarpark bei Stotzard vorerst ab

Eine landwirtschaftliche Fläche von rund sieben Hektar will ein Landwirt im Aindlinger Ortsteil Stotzard für einen Solarpark nutzen.

Von Evelin Grauer

Ein Landwirt aus dem Aindlinger Ortsteil Stotzard ist vorerst mit dem Wunsch gescheitert, auf seiner Fläche einen Solarpark errichten zu dürfen. Der Aindlinger Marktgemeinderat lehnte die Pläne in seiner jüngsten Sitzung ab. Das Gremium ist zwar nicht grundsätzlich gegen den Solarpark, hält den Standort aber für falsch.

