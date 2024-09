Aindlinger KAB besichtigt Kerker der Burg Harburg

Frei nach dem Motto „Bei schönem Wetter kann jeder verreisen“ trotzte die KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung) Aindling der Regenfront und besuchte die Burg Harburg. Die Gruppe durfte bei einer Führung durch die Anlage vom Kerker bis zum Festsaal alles besichtigen, was zum Leben der Burg in früher Zeit gehörte. Nach dem Schmaus in der Burgschänke ging es weiter nach Rain am Lech, wo der Park, ein Café sowie ein Gartencenter besucht werden konnte.

Carola Stampfli