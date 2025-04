Aindlinger machen dreitägige Wallfahrt nach Rom

Die ewig Stadt Rom war das Ziel für 44 Gläubige der Pfarreiengemeinschaft Aindling bei ihrer dreitägigen Wallfahrt zusammen mit Pfarrer Babu. Auf dem Weg besuchten sie auch Florenz. In Rom startete das Programm mit einer Domführung. Der zweite Tag in Rom hätte eigentlich mit der Papstaudienz auf dem Petersplatz beginnen sollen. Aufgrund der Erkrankung des Papstes fiel dieser Programmpunkt jedoch aus und die Pilger erkundeten am Vormittag Rom auf eigene Faust. Ein besonderer Tag folgte für Pfarrer Babu mit der Frühmesse in einer Kapelle im Petersdom. Im Anschluss an die Messfeier ging die Pilgergruppe hoch Richtung Engelsburg, nahm dort das Pilgerkreuz entgegen und ging mit dem Kreuz voran betend den Pilgerweg zurück zum Petersdom und durch die Heilige Pforte.

Rom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Petersplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis