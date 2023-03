Aindlinger Mädels und Burschen klauen den Maibaum aus Edenried

Bestechung durch Brotzeit und Freigetränke? Damit die Aindlinger Langfinger den Edenrieder Maibaum herausrücken, muss sich der Markt etwas einfallen lassen.

Vier Mädels und 19 Burschen aus Aindling waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterwegs, um den Maibaum des Aichacher Stadtteils Edenried zu stibitzen. Mehrere Stunden dauerte die Tour. Sie holten den Maibaum aus seinem Versteck im Affinger Ortsteil Pfaffenzell und transportierten das Traditionsstangerl nach Aindling.

Aindlinger warten jetzt auf Auslöse aus Edenried

In der Lechrainkommune wird die Trophäe nun versteckt, bewacht und aufbewahrt, bis eine Auslöse in Höhe einer deftigen Brotzeit und genügend Freigetränken ausgehandelt wird, heißt es jetzt beim Burschenverein. Dann kommt der Baum wieder zurück und der Edenrieder Schützenverein kann den noch rohen Baum weiterverarbeiten und am 1. Mai aufstellen. Für den Katholischen Burschenverein Aindling war das ein Meilenstein in seiner langjährigen Geschichte. Es ist nämlich der erste Baum überhaupt, der in einer nächtlichen Aktion geklaut wurde.