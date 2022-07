Aindlinger Mittelschüler feiern mit einem Ball ihren Abschluss

Erstmals ist es in Aindling wieder möglich, einen Abschlussball abzuhalten. Der Schulbeste ist auch der Beste im Landkreis: Ulrich Dreyer schafft 1,0.

Die Freude war groß an der Mittelschule am Lechrain Aindling: In diesem Jahr konnten die schwer verdienten Abschlusszeugnisse wieder mit einem Abschlussball gefeiert werden. Dieser fand für die 54 Schüler und Schülerinnen der neunten Klasse und der beiden zehnten Klassen im Saal in der Gaststätte Moosbräu statt. Durch den Abend führten Nico Appel (10a) und Sophie Prasse (10b).

Gleich zu Anfang beglückwünschte der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko die Jugendlichen zu ihrem Erfolg und betonte dabei, dass ihnen viele Türen in der Arbeitswelt offen stünden. Anschließend lobte Aindlings Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsitzende Gertrud Hitzler deren Durchhaltevermögen in den vergangenen Jahren und wünschte ihnen viel Erfolg für ihren weiteren Weg.

Rektorin und Lehrer loben die Aindlinger Absolventen

Rektorin Brigitte Beck ging vor allem auf das diesjährige Motto der Abschlussjahrgänge ein. Es lautete: "Lego - Liegen noch so viele Steine in der Quere, bauen wir uns daraus eine Fähre". Die jungen Leute hätten es nicht nur während der vergangenen Jahre geschafft, diesen Wahlspruch für sich umzusetzen, vielmehr sei es auch ihre Aufgabe, künftig alle Steine, die ihnen sicher in die Quere kommen würden, aufzusammeln, um daraus ihre eigene, sichere Lebenswegfähre zu bauen, so Beck.

Florian Schwarzenböck, Klassleiter der 10aM, hielt die Abschlussrede für die Lehrkräfte aller drei Abschlussklassen. Er wies dabei besonders auf die durch Corona verursachten sozialen Schwierigkeiten in den vergangenen drei Jahren hin und betonte zugleich, dass die Schülerinnen und Schüler in dieser unsicheren Zeit Großartiges geleistet hätten. Sie zeigten hätten enorme Flexibilität gezeigt, Maßnahmen akzeptiert und Änderungen stets schnellstmöglich in ihren Schulalltag integriert, lobte der Pädagoge.

In fünf Tagen lernen Aindlinger Absolventen tanzen

Besondere Leistungen gab es an diesem Abend auch zu ehren. An erster Stelle stand Ulrich Dreyer, Schul- und Landkreisbester, mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Außerdem stachen sieben weitere Absolventinnen und Absolventen mit einer Eins vor dem Komma heraus. In den Abschlussreden der einzelnen Klassen bedankten sich die Jugendlichen für die Geduld und den Einsatz ihrer Lehrkräfte und sorgten mit einigen Anekdoten für gute Unterhaltung.

Im Anschluss konnten die Hauptpersonen des Abends in ihren schönen Kleidern und Anzügen zeigen, welche Wunder Jochen Preuss mit seiner Tanzschule in fünf Tagen vollbracht hat. Und da war einiges zu sehen. Walzer, Jive, Discofox und Cha-Cha-Cha, aber auch Freestyle und Polka. Bei ausgelassener Stimmung fanden viele Eltern den Weg zur Tanzfläche. DJ C, alias Christian Schön, rundete den Abend mit Partyhits ab.