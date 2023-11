Aindling

Aindlinger stimmen sich beim Kathreinmarkt auf die Weihnachtszeit ein

Plus Der bisher größte Kathreinmarkt in Aindling bot am Wochenende viel Gelegenheit, um sich auf den Advent einzustimmen. Das Rahmenprogramm sorgte für viel Kurzweil.

Mitglieder des Musikvereins sorgten beim Aindlinger Kathreinmarkt mit passenden Weisen für beste Unterhaltung. Die Baarer Alphornbläser, bei denen auch Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler aktiv ist, verzauberten das zahlreiche Publikum.

Die Baarer Alphornbläser verbreiteten mit weichen Tönen eine besondere Stimmung auf dem gut besuchten Aindlinger Marktplatz. Foto: Albertine Ganshorn

Diese Instrumente kann man ja in unserer Region nicht so häufig live erleben. Das perfekte Spiel der Bläser und der besondere Klang ihrer Instrumente erzeugten auf dem sehr belebten Marktplatz eine feierliche Stimmung. Besonderen Anklang fanden auch die jüngsten Musiker des Vororchesters und die Kinder der Affinger Bläserklasse. Sie beendeten ihren musikalischen Beitrag mit dem Lied „Ihr Kinderlein, kommet“ – sehr zur Freude aller Anwesenden.

