Alkoholisierter Autofahrer kracht bei Aindling in Traktor-Anhänger

Nahe Aindling kommt es am späten Donnerstagabend zu einem Unfall. Ein Autofahrer kracht dabei in den Anhänger eines Traktors. Der Fahrer des Wagens ist alkoholisiert.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am späten Donnerstagabend bei Aindling in den Anhänger eines Traktors gekracht.

Ein 38-jähriger Landwirt war gegen 22.45 Uhr mit seinem Traktor mit Anhänger auf der Ortsverbindungsstraße von Appertshausen ( Petersdorf) in Richtung Aindling unterwegs. Kurz vor Aindling wollte er nach Polizeiangaben nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Wegen der Länge seines Fahrzeuggespannes scherte er dazu stark nach links über die Gegenspur aus. Als das Gespann schon fast abgebogen war und nur noch der Anhänger in die Gegenspur ragte, kam dem Landwirt der Autofahrer entgegen. Der 34-Jährige prallte in den landwirtschaftlichen Anhänger.

Autofahrer prallt bei Aindling mit 0,8 Promille in landwirtschaftliches Gespann

Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 0,8 Promille. Der 34-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (nsi)