Alltagsheldinnen und zauberhafte Blüten erobern Aindlinger Rathaus

Manuela Maidhof und Ulrike Bolsinger stellen in Aindling Seelenbilder und aufwendige Holzschnitte aus. Wie die beiden Frauen zur Kunst gekommen sind.

Die Welt faszinierender Frauen und traumhafter Blumenwelten kann in Kürze im Aindlinger Rathaus erforscht werden. In der Ausstellung von Manuela Maidhof und Ulrike Bolsinger sind laut einer Mitteilung "Alltags-Heldinnen“ und Blütenzauber zu sehen. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 16. September, um 18.30 Uhr statt.

Die Organisatoren laden die Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich auf eine künstlerische Entdeckungsreise durch vielschichtige, farbenfrohe Acrylgemälde von Manuela Maidhof und aufwendige Holzschnitte sowie Modelle von Ulrike Bolsinger zu begeben. Wie es in der Mitteilung heißt, malt Manuela Maidhof seit ihrer Kindheit und gibt ihrer Intuition viel Raum. So werden ein Teil der Darstellungen nicht minutiös geplant, sondern der kreative Fluss stehe im Vordergrund. Auf diese Weise könne sich eines zum anderen fügen, ein Werk wachse. Diese Gemälde entstünden eher in einem meditativen Zustand. "Sie sind für Menschen gedacht, die sich ein Bild wünschen, das ihnen Kraft schenkt und auf dem eigenen Lebensweg Unterstützung bietet", ist zu lesen. Manuela Maidhof nennt diese Werke Seelenbilder.

Hier eines der genau geplanten Porträts von Maidhof - zu sehen ist von Waris Dirie. Foto: Manuela Maidhof

Genau plant sie aber Porträts, zum Beispiel von Waris Dirie oder Rosa Parks, die eher naturalistisch ein bestimmtes Thema sichtbar machen sollen. In ihren Farbenfreude-Malkursen könne jeder erfahren, wie viel Spaß Malen mache und wie entspannend es sei. Denn: "Jeder kann malen und aus der Kunst Kraft schöpfen!", davon ist Maidhof überzeugt. Gleiches gilt für ihre intuitiven Malkurse in Großformat, die in Regel über einen Tag gehen und den Interessierten eine spannende Reise zu sich selbst bieten wollen.

Ulrike Bolsinger schnitzt seit 25 Jahren Echtholzmodelle zum Springerle backen und erschafft Holzschnitte. Im Bild das Werk Holunder. Foto: Ulrike Bolsinger

Ulrike Bolsinger schnitzt bereits seit 25 Jahren Echtholzmodelle zum Springerle backen und erschafft intensive Holzschnitte. Springerle sind Plätzchen aus Eierschaumteig und ganzen Anissamen. Vom Gitarrenbau über die Erzieherin und Wald- und Kräuterpädagogin zur Biolandwirtin – ihr gesamtes Leben ist geprägt von ihrer Liebe zum Wald, den Tieren, den Heilpflanzen und besonders zum Material Holz. Treffen kann man die Künstlerin laut Mitteilung bei vielen Handwerksmärkten im Raum Bayern und Baden-Württemberg. (AZ)

Näheres über die Künstlerinnen und ihre Werke gibt es auf den Internetseiten: www.manuelamaidhof.com und: www.holz-und-natur.de.