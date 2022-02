Angst vor dem nächsten Sturm: Eschen in Aindling müssen weichen

Plus Weil die Bäume bei extremem Wind zu brechen drohen, müssen in Aindling bis zu acht Eschen gefällt werden. Schon zweimal stürzte ein Baum des Biotops auf Gebäude.

Mit Sorge blickt Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf den nächsten Sturm. Sie hofft, dass die Eschen im Biotop Am Erlberg dem Wind noch standhalten könnten. Wie Hitzler kürzlich in der Gemeinderatssitzung erklärt hatte, sind einige Bäume krank und müssen gefällt werden. Das kann aber erst bei trockenem Wetter geschehen.