16-jähriger Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in dem Aindlinger Ortsteil Arnhofen den Kradfahrer und kollidiert mit ihm. Ein Rettungshubschrauber bringt den Jugendlichen ins Klinikum.

Schwere Verletzungen hat ein 16-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Aindlinger Ortsteil Arnhofen erlitten. Eine Autofahrerin hatte ihn laut Polizeibericht übersehen.

Wie die Polizei berichtet, war eine 24-Jährige mit ihrem Auto gegen 18.45 Uhr auf der Geisbergstraße unterwegs. An der Einmündung zur Hofmarkstraße blieb sie stehen, um dem Querverkehr Vorrang zu gewähren. Dabei übersah sie offensichtlich den 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der die Hofmarkstraße in Richtung Hausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

16-Jähriger in Arnhofen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt

In der Folge stürzte der 16-Jährige von seinem Krad und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. (bac)